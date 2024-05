Il 1° giugno 2024, alle ore 10:00 presso la stazione ferrovie della Calabria di Cittanova, il Comitato Pro Taurensi, in collaborazione con la SRC Scuola di Recitazione della Calabria e l’Associazione Philene, molto attenta a questa tematica, e sempre al fianco del Comitato organizzeranno un evento commemorativo per celebrare il centenario del primo viaggio sulla tratta ferroviaria Gioia Tauro-Cittanova avvenuto il lontano primo giugno del 1924. Oltre a rivolgere uno sguardo al passato e ricordare l’enorme sforzo profuso dalla società civile e istituzionale del tempo, si propone di delineare un futuro più luminoso per la Piana di Gioia Tauro attraverso il recupero e

l’ottimizzazione delle infrastrutture ferroviarie esistenti.

L’evento mira a celebrare non solo un traguardo storico, ma soprattutto a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza vitale del recupero delle linee

ferroviarie nella Piana di Gioia Tauro, territorio, in cui il diritto alla mobilità, è fondamentale per lo sviluppo socio-economico e che necessita di un trasporto moderno, affidabile

ed ecologicamente sostenibile che combatta lo spopolamento dei paesi Pre-Aspromontani attraverso la riapertura delle linee ferroviarie convertendole, in una metropolitana di superficie.

Una rete ferroviaria efficiente offrirebbe ai residenti della Piana, un collegamento diretto con i centri urbani

principali, promuovendo la coesione sociale e lo sviluppo economico locale.

La riconversione dei posti di lavoro legati al trasporto su gomma verso il trasporto ferroviario non solo favorirebbe l’ambiente, ma anche la creazione

di nuove opportunità lavorative. Questo passaggio contribuirebbe alla crescita economica e sociale della regione, offrendo una prospettiva sostenibile per il futuro.

Inoltre il collegamento della metropolitana di superficie con il futuro Ospedale della Piana garantirà un accesso agevole ai servizi sanitari per tutti i cittadini.

L’integrazione della metropolitana con i treni ad alta velocità a Gioia Tauro consentirebbe anche ai residenti della Piana di

connettersi facilmente con le principali città italiane, facilitando lo sviluppo economico e turistico della regione e aprendo nuove opportunità per gli abitanti locali.

Durante la manifestazione, verra’ grazie alla preziosa collaborazione della Scuola di Recitazione della Calabria rievocata una rappresentazione che portera’ indietro il tempo di 100 anni esatti. Si aprirà inoltre un dibattito su come realizzare il progetto e sull’importanza cruciale di questa iniziativa per la Piana di Gioia Tauro. È

fondamentale coinvolgere attivamente i cittadini, ascoltando le loro opinioni e fornendo loro una voce nel processo decisionale.

In un’epoca in cui la conurbazione è diventata la norma e le comunità dipendono sempre più dalle risorse condivise, è imprescindibile

garantire un servizio di trasporto efficiente che faciliti l’accesso alle scuole e alle strutture sanitarie per tutti i residenti. Il progetto di recupero delle linee ferroviarie nella Piana di Gioia Tauro non è solo una questione di mobilità, ma anche di equità sociale e accesso ai servizi fondamentali. È tempo di investire nel futuro delle nostre comunità, assicurando un

collegamento adeguato che favorisca l’integrazione e lo sviluppo sostenibile della nostra regione,” hanno dichiarato congiuntamente Comitato Pro Taurensi l’Associazione Philene e la SRC ,che invitano tutti coloro interessati a partecipare e contribuire al dibattito su questa importante questione per il futuro della Piana di Gioia Tauro.