L’ennesimo incidente mortale sulla Statale 106 nella Locride, all’altezza di Bovalino, dove un di circa 70 anni è stato travolto e ucciso mentre attraversava la strada.

Da indiscrezioni l’uomo era appena scesa dalla sua auto parcheggiata sul ciglio della strada e a l’impato è stato tragico in quanto l’uomo è morto sul colpo. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli operatori del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso, e i carabinieri per le verifiche di rito.