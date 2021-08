Si è svolto l’incontro con i rappresentanti degli Enti del terzo settore, Associazioni, Camera minorile di Locri, i Sindacati, gli amministratori, per la piena condivisione del nuovo piano di zona.

I presenti sono stati tutti parte attiva al processo di elaborazione e discussione nei cinque tavoli tematici che hanno tracciato il percorso da seguire.

Il nuovo Piano di Zona, 2021/2023 ha come titolo “la Persona al Centro” poiché l’obiettivo è mettere al centro delle azioni future dell’ATS la persona ed i propri bisogni. Per la prima volta si avrà una concreta integrazione con il terzo settore e l’Asp.

Si punterà all’inclusione sociale, alla famiglia ed, in particolare, alle donne in condizione di vulnerabilità e fragilità.

Verrà istituto il Centro Affidi con l’istituzione di un registro delle famiglie affidatarie e potenziati i servizi sociali e socio educativi.

Grande soddisfazione per l’obiettivo raggiunto, che sarà da stimolo per fare di più e meglio ed un grazie a tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questo traguardo.