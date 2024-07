È con profonda tristezza che la comunità di Caulonia apprende la scomparsa del cantautore e amico Pino D’Angiò. Pino, adottivo di Caulonia, è stato uno dei pionieri del rap italiano. Con la sua hit “Ma quale idea”, che non dimenticheremo mai, ha portato per la prima volta questo genere musicale nel nostro Paese, anticipando di gran lunga le tendenze musicali.Oltre al suo successo come artista, Pino era conosciuto e apprezzato in tutta la comunità per la sua gentilezza, la sua ironia e il suo profondo legame con la Caulonia. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel mondo della musica italiana e nella comunità di Caulonia. La sua musica e il suo ricordo continueranno a vivere nei cuori di tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato. La comunità di Caulonia il Sindaco e l’Amministrazione si stringono al dolore della famiglia in questo triste momento. Addio, Pino. Il tuo sorriso non sarà mai dimenticato.