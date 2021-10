La latitanza di Damiano Cosimo Gallace, classe ’61, il boss ricercato da un anno in quanto condannato perchè deve scontare una pena di 14 anni di carcere per associazione di tipo mafioso.

La brillante operazione è stata eseguita dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Catanzaro, con un intervento risolutivo attuato dal Gis supportato dai Carabinieri dallo Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria.

Gallace è il reggentre dell’ominima ‘ndrina e si nascondeva a Isca sullo Ionio in un appartamento ricavato in uno stabile con annessa cava di inerti di una locale ditta di produzione di calcestruzzo.

L’uomo è stato scovato all’interno di in un bunker provvisto di accesso celato da una falsa parete posta sotto una specchiera proprio in camera da letto.