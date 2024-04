Catanzaro, parcheggi presidio Pugliese occupati abusivamente dai tifosi della squadra cittadina

Alla Cortese attenzione del Commissario straordinario Simona Carbone;

Alla Cortese attenzione del Direttore Amministrativo Antonio Mantella;

Alla Cortese attenzione del Direttore Medico di Presidio Gianluca Raffaele (presidio Pugliese);

Oggetto: Disagi parcheggi occupati abusivamente dai tifosi di calcio.

Il Si Cobas Calabria ancora una volta è costretta a denunciare l’occupazione abusivamente dai tifosi della squadra cittadina di calcio.

In occasione della partita di calcio Catanzaro-Cremonese in data 20/04/2024 abbiamo ricevuto parecchie comunicazioni di parcheggi occupati da parte dei tifosi, nelle scorse settimane ci eravamo complimentati con l’azienda per come era stata gestita la situazione parcheggi, oggi invece è successo di nuovo il delirio e molti lavoratori ci hanno chiamato è il nostro delegato aziendale Simone Scandale ha chiamato in direzione medica di presidio denunciando subito il disagio, la direzione medica ha apprezzato la denuncia ma ormai era troppo tardi perché dal lato bar il parcheggio coperto era già stato invaso dai tifosi, lui stesso è stato costretto a parcheggiare lontano dal presidio Pugliese recando gravi problematiche al proprio reparto .

Ora siamo stanchi e delusi di vedere sempre le stesse situazioni che recano danno ai lavoratori.

Faremo un esposto in procura per denunciare quanto accade nei parcheggi del plesso Pugliese e ora di dire basta.

Chiediamo ai lavoratori in turno di spostare la propria auto per favorire il parcheggio ai colleghi del turno successivo, chiediamo all’azienda di SORVEGLIARE CON MASSIMA PRECISIONE LE AREE DI PARCHEGGIO.

BASTA!!!!!!!!

Cordiali saluti Roberto Laudini Coordinatore regionale Si Cobas Calabria.

Roberto Laudini*

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993