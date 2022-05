“La candidatura di Nicola Fiorita ci ha visti dal primo momento impegnati a costruire insieme una coalizione credibile per dare una visione strategica di sviluppo alla città, determinare una svolta in discontinuità con gli ultimi anni disastrosi di amministrazione e riportare il centrosinistra al governo del capoluogo calabrese. Fiorita ha un programma serio, realizzabile e concreto, non un libro dei sogni, che consentirà alla città di sfruttare al meglio le risorse del Pnrr riservate ai comuni capoluogo di regione da investire sui servizi, sul turismo, sul terziario avanzato e sulle infrastrutture. C’è il rischio concreto che questi fondi non vengano spesi, o peggio spesi male, da chi ha già dimostrato incapacità nell’amministrare questa città, come rivelano tutti gli indicatori sociali. Per questo abbiamo contribuito a costruire intorno a Fiorita una coalizione ampia, un laboratorio politico con il quale ci candidiamo a vincere. Siamo convinti che la nostra lista darà un importante contributo e sarà la vera sorpresa di questa campagna elettorale”.

Lo ha dichiarato il Segretario del Psi, Enzo Maraio, nel corso della conferenza stampa di presentazione della lista “Catanzaro Fiorita” a sostegno del candidato sindaco Nicola Fiorita.