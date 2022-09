CATANZARO, MANUTENZIONE ORDINARIA CANALONI E CADITOIE, IN CORSO PULIZIA DEL CASTACE

Sono in corso le operazioni di pulizia e bonifica dell’area del torrente Castace circostante l’abitato del quartiere Cava. Si tratta di un intervento che il settore gestione del territorio ha predisposto nell’ambito delle attività di manutenzione ordinaria che interessano i canaloni e le caditoie del territorio comunale, coordinate dall’assessorato ai Lavori pubblici. In particolare, l’attraversamento del Castace risultava ostruito da diverso tempo da una fitta vegetazione naturale in gran parte rimossa con l’ausilio di mezzi meccanici, consentendo così di limitare eventuali rischi di natura ambientale legati alle piogge. I corsi d’acqua sono, inoltre, al centro di ulteriori e più rilevanti lavori che l’amministrazione procederà a breve ad affidare con riguardo, in prima battuta, al ripristino dell’officiosità e delle difese idrauliche della Fiumarella, all’altezza delle zone di Santa Maria e Fortuna. La gara da 1milione e mezzo di euro circa scadrà domani, mercoledì 28 settembre, con immediata apertura delle buste.