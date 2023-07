In questi minuti L’Unità Cinofila di Salvaggio ANPAS Croce Verde di Catanzaro composta da Giancarlo e Mae di pattuglia a Catanzaro Lido – postazione fissa Stabilimento Balneare VISTAMARE – é intervenuta per recuperare su di un materassino 3 ragazzi, tutti residenti a Sellia Marina, che si sono allontanati oltre gli 800m dalla riva e gli stessi non riuscivano più a rientrare. L’intervento ed il salvataggio effettuato dall’U.C. di Salvataggio ANPAS Croce Verde Catanzaro é avvenuto tra il Lido Malibù ed il Lido Venus, e tutto ció sotto gli occhi dei bagnanti che al loro rientro, gli stessi ed i ragazzi che erano in pericolo hanno ringraziato il binomio per riaverli portati sani e salvi a terra. Terminato l’intervento l’Unità Cinofila di Salvataggio ANPAS Croce Verde Catanzaro ha comunicato l’intervento alla Capitaneria di Porto di Soverato e al Comune di Catanzaro per tutte le procedure di rito.