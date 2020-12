Ieri, personale della Squadra Volante, durante i servizi di controllo del territorio, in Via Teano, notava un giovane appiedato, poi risultato essere C.M. pregiudicato di anni 39 di Catanzaro. La persona, alla vista degli Agenti, si dava a precipitosa fuga in direzione degli alloggi popolari occupati da persone di etnia rom. A tal punto, gli operatori lo inseguivano verso due direzioni diverse al fine di poterlo individuare nella corte dei predetti edifici. Poco dopo, la persona veniva effettivamente bloccata mentre era intenta a scavalcare un’inferriata posta nel cortile dello stesso stabile. In tale fase, l’uomo si sbarazzava di un oggetto, gettandolo in terra, poi immediatamente recuperato dagli Agenti della Squadra Volante e risultato essere un involucro di cellophane di colore bianco, del tipo termosaldato, contenente sostanza stupefacente del tipo eroina, del peso di grammi 3,57. Durante la fase del recupero dello stupefacente, il 39enne iniziava ad assumere un atteggiamento violento ed aggressivo nei confronti del personale operante, dimenandosi con forza mentre era trattenuto dagli agenti, al fine di sottrarsi al controllo, apostrofando con epiteti e minacce gli agenti. Per tali motivi, i poliziotti si prodigavano a mettere in ulteriore sicurezza l’uomo che, nel contempo, continuava ad osteggiare le operazioni in corso ed anche la perquisizione personale. Di seguito, l’interessato veniva accompagnato presso gli Uffici della Questura.

Nel prosieguo dell’attività di P.G. veniva eseguita un’ulteriore perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’interessato che si concludeva con esito positivo. Infatti, nella camera in uso all’uomo, precisamente sul comodino, veniva rinvenuto un secondo involucro simile a quello già trovato in suo possesso, contenente sostanza stupefacente dello stesso tipo e del peso di grammi 1,89. Nella stessa stanza, veniva recuperato anche un bilancino di precisione perfettamente funzionante, intriso di stupefacente dello stesso genere, una punta di pugnale da sub ed un rotolo di carta alluminio con frammenti di busta di plastica di forma circolare, necessari per la confezione di dosi singole di sostanza stupefacente.

L’uomo veniva, pertanto, dichiarato in arresto poiché ritenuto responsabile dei reati di detenzione illegale ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo eroina e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Dopo le formalità di legge l’arrestato è stato collocato agli arresti domiciliari presso la propria abitazione come disposto dall’Autorità Giudiziaria competente.