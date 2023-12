Viva soddisfazione è stata espressa a nome dei Socialisti di Catanzaro, dal segretario cittadino

Masino Paonessa, in merito alla decisione da parte della Giunta comunale della Città capoluogo di

Regione di intitolare, la terrazza del complesso monumentale del San Giovanni, luogo di incontro e di

cultura, al mai dimenticato Presidente della Repubblica, Socialista, Partigiano e Padre costituente

della nostra Repubblica, Sandro Pertini.

La decisione assunta a conclusione di un impegno mai venuto meno da parte del nostro consigliere

comunale, Gregorio Buccolieri nonché alla tenacia della vice sindaca Giusy Iemma, che nonostante

qualcuno avesse espresso pregiudizialmente pensiero contrario, contrapponendo i valori

repubblicani di Pertini con quelli fascisti di Almirante, hanno con perseveranza perseguito e

raggiunto l’obiettivo.

Sandro Pertini, presidente della Repubblica più amato dagli italiani, è un nome che unisce tutti

coloro che hanno a cuore i valori della Repubblica nata dalla lotta antifascista di cui Pertini fu attore

primario.

Il 2023 politicamente, non poteva finire meglio, come Socialisti ringraziamo l’Amministrazione

comunale di Catanzaro tutta, con in testa il sindaco Nicola Fiorita, per la sensibilità politica

dimostrata.