Drammatico incidente stradale ieri sera, in provincia di Catanzaro, lungo la Statale 189, in località Orto Grande, tra i comuni di Cropani e Sersale. Coinvolte nel terribile sinistro due auto: una Panda ed una Alfa 159. Nello scontro, una persona ha perso la vita, mentre altre due sono state affidate ai sanitari del 118 per le cure del caso. Non sarebbero gravi. L’intervento dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Sellia, ha consentito di mettere in sicurezza le auto. Si rimane in attesa del medico legale e del magistrato di turno per il recupero della salma. Sul posto anche i carabinieri.