Ripristinate le condotte idriche e fognarie della zona sud della città danneggiate dal maltempo di questa notte. In particolare, sono state riparate le condotte di distribuzione dei serbatoi che, nella giornata di oggi, hanno provocato la sospensione del servizio idrico in via Emilia, via Curtatone, via Alto Adige e zone limitrofe; allo stesso modo, nel quartiere Santa Maria, il servizio era stato interrotto per via Lombardia e via Valle d’Aosta.

Dopo l’intervento, la situazione è in via di normalizzazione.

Durante l’intero arco della giornata, hanno lavorato senza sosta i tecnici del settore Gestione del Territorio del Comune di Catanzaro e il dirigente, Francesco Fusto, l’assessore ai Lavori Pubblici, Raffaele Scalise, e il personale tecnico dell’Acquedotto di Catanzaro Ati e il personale dell’Ati Concolino/ Sandro Greco.