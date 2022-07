“Italia Viva fa sul serio! In provincia di Catanzaro, il partito di Matteo Renzi accelera la costituzione dell'”Area Draghi” in prospettiva delle imminenti elezioni.

In queste ore, infatti, in Provincia di Catanzaro si registra l’adesione di Tonino Talarico e Michele Lanzo. Rispettivamente nominati Responsabile degli Enti locali e Organizzazione del partito e Responsabile della Comunicazione.

Tonino Talarico, candidato alle ultime elezioni amministrative a Catanzaro, è stato capo struttura di parlamentari e consiglieri regionali nonché vice coordinatore provinciale della Margherita, membro della direzione regionale del PD, stretto collaboratore del già Presidente della Regione Calabria Agazio Loiero ed ex consigliere comunale di Catanzaro.

Michele Lanzo -architetto-, già Assessore al Bilancio e Programmazione economica nonché candidato a Sindaco del Comune di Catanzaro, capo di Gabinetto e portavoce della presidenza della Giunta Regionale della Calabria.

Le nomine proposte da Francesco Mauro – Coordinatore provinciale di Italia Viva- sono state condivise e accolte con entusiasmo dagli interessati e dal Coordinatore regionale senatore Ernesto Magorno. È atteso, quindi, il ritorno in Calabria del Presidente nazionale di IV e vicepresidente della Camera dei Deputati On. Ettore Rosato, in continuo contatto con i responsabili territoriali del partito.

“In queste ore si sta verificando un fatto molto interessante. Tanti, tanti, amici impegnati in politica e liberi cittadini stanno chiedendo di aderire a Italia Viva; non hanno accettato la caduta del Governo, guidato con autorevolezza ed alto senso dello stato da Mario Draghi. Il populismo filo putiano di Conte, Salvini e Berlusconi che ha provocato la caduta del Governo, apre, tra l’altro, scenari pericolosissimi verso la possibile collocazione dell’Italia in un contesto anti europeo e anti atlantico. Tanti amici, quindi, vogliono sostenere e confermare fiducia a Matteo Renzi, ed al nostro partito e condividono l’urgente necessità di costruire insieme, quello che Matteo Renzi e Ettore Rosato chiamano il “polo del buonsenso” per garantire credibilità dell’Italia in UE, lontana dalle sirene filo Putin e per bloccare i populisti e sovranisti che hanno mandato a casa Mario Draghi, la persona più stimata in Europa.

Nei prossimi giorni saranno ufficializzate altre adesioni importanti che riguardano la Città di Catanzaro, Lamezia Terme e tanti altri Comuni della Provincia”.