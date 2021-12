Proseguono, i controlli amministrativi, nell’ambito della programmazione di mirati servizi, disposti dal Questore di Catanzaro, per contrastare forme di assembramento ed accertare il regolare rispetto delle misure di contenimento del contagio da COVID-19 – necessarie per garantire l’esercizio in sicurezza delle attività sociali ed economiche.

Venerdì 3 dicembre 2021 personale della Squadra di Polizia Amministrativa della Divisione PAS, coadiuvati da personale del Commissariato P.S. di Catanzaro Lido, ha effettuato un controllo amministrativo presso un noto locale Bar-Ristorante-Pizzeria, sito nella frazione Lido del Comune di Squillace, presso il quale era in corso di svolgimento un trattenimento musicale con musica dal vivo.

Un evento non autorizzato, a cui partecipavano numerosi avventori, molti dei quali oltre che sprovvisti di mascherine non rispettavano il distanziamento sociale di sicurezza.

All’esito del controllo, al titolare del locale venivano contestate le seguenti violazioni amministrative:

organizzazione di un trattenimento musicale dal vivo senza l’autorizzazione prevista dalle norme vigenti; mancata installazione dell’apparecchio per la misurazione del tasso alcolemico; violazioni alle disposizioni emanate dall’Autorità per il contenimento da contagio COVID- 19.

Inoltre, dalla verifica a campione eseguita sulle persone presenti nel locale, veniva riscontrato che uno degli animatori dell’evento musicale era sprovvisto di Certificazione Verde COVID (Green Pass) per cui si è provveduto a contestare all’interessato, ed al titolare del locale, la prevista sanzione amministrativa.