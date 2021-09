Cambio al vertice della Legione Carabinieri Calabria. Il nuovo Comandante è il Generale di Brigata Pietro Francesco Salsano. Oggi, nella Caserma di Via Marafioti a Catanzaro, alla presenza del Generale di Corpo d’Armata Gianfranco Cavallo, Comandante Interregionale Carabinieri “Culqalber”, il Gen. B. Andrea Paterna, dopo due anni, ha ceduto la guida dei Carabinieri della Calabria al Generale di Brigata Pietro Francesco Salsano. Presenti alla cerimonia, svoltasi nel rispetto delle prescrizioni per il contenimento del contagio da Covid-19, il Presidente f.f. della Giunta Regionale, Antonino Spirlì, il Prefetto di Catanzaro, Maria Teresa Cucinotta, il Presidente della Corte d’Appello, Domenico Introcaso, i Procuratori della Repubblica di Catanzaro e Lamezia Terme, Nicola Gratteri e Salvatore Curcio, il Presidente del Tribunale di Catanzaro, Rodolfo Palermo, e l’Avvocato Distrettuale dello Stato, Scaramuzzino Giampiero, nonché autorità civili e militari e una rappresentanza di Ufficiali, Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri dell’Arma di Calabria, davanti ai quali il Gen.B. Paterna, destinato ad un nuovo e prestigioso incarico nella Capitale, ha rivolto un commosso saluto di commiato, complimentandosi con loro per i traguardi operativi raggiunti nel silenzioso e quotidiano impegno in favore della popolazione e ringraziandoli per i sinceri sentimenti di attaccamento all’Istituzione che hanno sempre dimostrato.

Il Comandante subentrante, Gen. B. Salsano, che ha sempre svolto importanti e prestigiosi incarichi di Comando in ultimo quello della 1^ Brigata Mobile di Roma, ha dichiarato da subito i suoi obiettivi: massimo sostegno ai reparti a favore di ogni singolo Carabiniere per consolidare lo spirito di corpo e costante impegno contro la criminalità organizzata. Il Generale Salsano vanta nel suo curriculum prestigiosi incarichi tra cui Capo di Stato Maggiore della Legione Lazio, Comandante del 10° Reggimento mobile “Campania” a Napoli, Comandante Provinciale di Sassari, Comandante del Gruppo di Monreale in Sicilia e, ancor prima, del Nucleo Investigativo di Bari.

Nel sottolineare la valenza e la professionalità di entrambi gli Ufficiali Generali che si avvicendano alla guida della Legione Calabria, il Generale Cavallo ha evidenziato come il Comandante debba essere un “buon allenatore” per portare la squadra alla vittoria nella guerra contro il crimine organizzato. Il Comandante Interregionale “Culqualber” ha concluso ringraziando il Generale Paterna per quanto fatto e formulando al Generale Salsano gli auguri di buon lavoro.