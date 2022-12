Le video proiezioni e il video mapping su alcuni dei palazzi di Corso Mazzini sono l’assoluta novità tra le illuminazioni natalizie nate in collaborazione con Enel X, la business line globale del Gruppo Enel operante nell’ambito della fornitura e dell’efficientamento energetico, che l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Nicola Fiorita ha fortemente voluto per addobbare il centro storico fino all’Epifania.

L’allestimento grafico scelto, declinato attraverso testi e immagini, porta con sé un significato profondo legato alla storia della città. Per conoscere nel dettaglio il racconto dietro a ogni proiezione, dalle origini medievali di “Catacium” fino ad arrivare ad alcuni eventi cittadini del secolo scorso, il Comune promuove un tour guidato gratuito lungo il percorso descritto dalle illuminazioni.

L’appuntamento con la guida turistica Linda Verre, storica dell’arte, e con Sarah Procopio, storica, che ha fornito la consulenza a Enel X per la realizzazione delle videoproiezioni, è fissato per martedì 27 dicembre, alle ore 19:45, alla fontana del Cavatore.