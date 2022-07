La brutale aggressione ai danni di Francesco Coco ci addolora e preoccupa. Si tratta di una inutile e arrogante violenza contro un ex sindaco che si è distinto nell’impegno antimafia, una brava persona, un uomo dello Stato che ha dedicato la propria vita al fianco dei valori della legalità e della giustizia. I sindaci sono al suo fianco e a quello della comunità di Roccabernarda, oggi ferita da un’azione ingiustificabile che ci fa riflettere su come la violenza sia ancora uno strumento quotidiano di sopruso e condizionamento all’interno di piccole fette di popolazione. Ogni amministratore locale dovrebbe avere come riferimento e guida l’azione di Francesco Coco, da sempre improntata al rispetto dell’altro, delle legalità e dei valori di una società più giusta. A Coco e alla sua comunità arrivi la nostra solidarietà e vicinanza.