Gli episodi delittuosi che incidono sulla vivibilità della collettività vengono attenzionati dalle Forze di Polizia che operano per prevenire e reprimere ogni crimine.

L’attività della Polizia di Stato si coniuga con la necessità di tutelare le vittime e di porre in essere interventi che migliorino la convivenza civile.

In tale contesto si inserisce l’attività della Divisione di Polizia Anticrimine della Questura di Catanzaro, che si occupa della proposizione ed adozione di misure di prevenzione personali. Si parte dall’analisi e monitoraggio di tutti gli accadimenti e si sviluppa un approfondimento, caso per caso, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per emettere provvedimenti di polizia.

Per effetto di tale attività, nei primi cinque mesi del corrente anno, sono stati emessi dall’Autorità di Provinciale di Pubblica Sicurezza complessivamente 334 provvedimenti, di cui 210 Avvisi Orali, 53 Fogli di Via Obbligatori, 11 Ammonimenti, 9 Divieti di Accesso alle manifestazioni Sportive (D.A.S.P.O.) e 51 proposte di Sorveglianze Speciali di P.S.

I destinatari dei provvedimenti sono in maggioranza soggetti pregiudicati e, in misura minore persone incensurate. A quest’ultima categoria appartengono soprattutto coloro che si sono resi responsabili di violenza di genere e/o domestica.