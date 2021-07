La recente aggressione di un medico da parte di due pazienti al pronto soccorso di Castrovillari è un ulteriore tassello che si aggiunge alla grave situazione di emergenza del nostro sistema sanitario.

L’ ospedale Spoke di Castrovillari è riferimento per una vasta area del Pollino e ha il pronto soccorso che è afflitto da un pesante sottodimensionamento del personale sanitario. Un solo medico al turno di notte è impensabile, inconcepibile. Cosi come sono inconcepibili le condizioni strutturali dello stesso pronto soccorso, che si caratterizza per le poche stanze sovraffollate di persone in temporaneo ricovero, i pochi bagni in condizioni igieniche piuttosto inquietanti, le porte rotte e i muri scrostati.

Tutto ciò contribuisce a esacerbare gli animi di chi è in attesa e a rendere particolarmente stressanti le condizioni di chi vi lavora e non è, evidentemente, neanche garantito nella propria sicurezza.

Nulla può giustificare un’aggressione violenta, neanche le condizioni in cui sono costrette le persone in attesa di soccorso.

Il nostro comitato esprime piena solidarietà al medico aggredito e sottolinea ancora una volta la grave inefficienza degli organismi istituzionali competenti.

Il fallimento del commissariamento è ormai da tempo palese così come è palese l’intenzione politica di non voler rilanciare la sanità pubblica, negando il diritto alla salute alle persone e il diritto al lavoro in condizioni dignitose e di sicurezza a chi opera in ambito ospedaliero.

I professionisti sanitari dell’ospedale pubblico di Castrovillari si sentono abbandonati dalle istituzioni, a qualsiasi livello istituzionale, e avvertono la sensazione di urlare ai sordi la loro richiesta di aiuto per svolgere bene il loro lavoro.

Il nostro comitato è al fianco di questi professionisti nella lotta per il rilancio della sanità pubblica in Calabria.