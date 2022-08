Il maltempo di queste ore ma in generale tutti gli eventi meteorici che riguardano l’area Metropolitana di Reggio Calabria in modo sistemico creano danni irreparabili, situazioni di pericolo e palesano in modo esponenziale i limiti che tanti comuni hanno nella raccolta dei rifiuti queste le dichiarazioni dell’Avv. Antonino Castorina Consigliere Comunale del Gruppo Pd a Palazzo San Giorgio.

I sindaci non possono essere lasciati soli a lottare contro i mulini a vento ed è evidente come la priorità deve essere quella di intervenire per prevenire il rischio idrogeologico facendo prevale la logica della prevenzione dichiara Castorina serve agire anche in tutela delle politiche ambientali perchè ai danni causati dal maltempo emergono ulteriori criticità dai ritardi e le difficoltà che i comuni hanno nel conferimento e nella raccolta dei rifiuti causando, in situazioni con eventi meteorici elevati, problemi a prolbemi.

Oggi conclude Castorina servono da parte del governo regionale e nazionale misure a sostegno degli enti locali che consentano ai sindaci di programmare la situazione di pericolo e risolverla in origine