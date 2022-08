La situazione di emergenza ambientale che vive la città è sotto gli occhi di tutti ed i ritardi nella raccolta ordinaria dei rifiuti quanto nella rimozione delle micro- discariche che si alimentano giorno dopo giorno merita un attenzione ancora maggiore e delle soluzioni imminenti e praticabili , queste le dichiarazioni dell’Avv. Antonino Castorina – Consigliere Comunale del Pd a Palazzo San Giorgio.

Ho chiesto al Vice Presidente della Commissione Consiliare preposta di stilare un calendario di audizioni che coinvolgano il Sindaco F.F. che oggi ha la delega all’ambiente, i dirigenti del settore ed i rappresentanti della città Metropolitana affinchè si attui una linea politica non dell’emergenza ma della programmazione e la città venga messa a consocenza della situazione di difficoltà che oggi viviamo e di quanto non sta facendo la Regione Calabria.

Oggi, conclude Castorina, non è il tempo di parlare di chi non ha fatto o di chi avrebbe dovuto fare ma di approntare soluzioni imminenti e concrete anche rivedendo scelte e modalità precedentemente adottate che di fatto sono fallite .

Alcune zone come Archi, Ciccarello, Arghillà, Mortara e la zona del Cimitero di Modena necessitano di cassonetti stradali “controllati” afferma Castorina perchè il continuo e consistente abbandono di rifiuti di ogni genere e tipo fa immaginarae che ci possa essere un traffico illecito che va arginato e combattuto; nei confronti della Regione Calabria prosegue Castorina va intrpresa, come Consiglio Comunale, una linea politica netta e chiara perchè oggi, la Città Metropolitana è lasciata da sola tra le mille difficoltà.

Proseguiremo, conclude il consigliere del Gruppo Pd, il nostro impegno in difesa della città, sempre dalla stessa parte e nella necessità di avere una città normale.