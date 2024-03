Castore, il supermanager Mallamaci in pole position per rilanciare l’ente in house del comune di Reggio Calabria

Formatosi nelle municipalizzate dell’Emilia Romagna per approdare successivamente alla guida di aziende importanti nel settore dei rifiuti ed energia e ambiente

Falcomatà vuole fare le cose in grande per promuovere e rilanciare la società in house del comune di Reggio Calabria e della città metropolitana. Il dott. Domenico Mallamaci è considerato tra i migliori manager del settore dei rifiuti, ambiente e energia. Un settore in grande crescita che richiede una guida autorevole per promuovere e gestire progetti nel settore. Una sfida importante che la città di Reggio Calabria e la sua provincia non può rimanere inerme. La modernità del settore richiede una svolta a 360 gradi con il coinvolgimento dell’intero mondo politico. Mallamaci da tecnico può dare quella svolta necessaria per creare iniziative imprenditoriali nel settore alla vigilia di un cambiamento apicale.