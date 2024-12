La Giunta Comunale, su proposta del sindaco Giovanni Papasso, assistita dal segretario generale, dott. Angelo De Marco, ha approvato sia lo schema del bilancio di previsione finanziario sia il Dup per il triennio 2025-2027.

Il documento finanziario è frutto di un attento lavoro di programmazione e analisi e delinea le linee guida per lo sviluppo della città nei prossimi anni a venire. Il bilancio, redatto nel rispetto delle normative vigenti e in linea con le indicazioni del DUP, il Documento Unico di Programmazione, rappresenta uno strumento fondamentale per garantire la sostenibilità finanziaria dell’ente e per realizzare i progetti strategici per la comunità.

Il bilancio di previsione 2025-2027 prevede investimenti in servizi essenziali in vari campi dalla pulizia del territorio, dai servizi sociali alla manutenzione e alla sicurezza, promozione del turismo e della cultura e ammodernamento delle infrastrutture. Insieme al bilancio la Giunta ha approvato una serie di documenti fondamentali per la gestione dell’ente: “Guardiamo al futuro – ha commentato il sindaco Giovanni Papasso – e approviamo lo schema di bilancio e garantiamo equilibrio e solidità alla città e alle sue casse. All’interno vi abbiamo inserito le spese reali per l’energia elettrica e tutte le altre utenze con i consumi al dettaglio e non sono sottostimati come avveniva in passato con le altre amministrazioni comunali quando si generavano debiti fuori bilancio a causa di questo scorretto modus operandi. Ricordo i milioni di euro che abbiamo dovuto pagare negli anni passati per i costi energetici non iscritti inizialmente a bilancio. Soldi che hanno pesato e influito parecchio sui conti pubblici. Ma sono annunciati anche molti altri interventi: nel previsionale abbiamo previsto anche 400mila euro per risolvere definitivamente il problema del potabilizzatore dei Laghi di Sibari e riportare l’acqua potabile nel complesso nautico sibarita. Se prendiamo in considerazione anche le variazioni di bilancio approvate pure in questi giorni, poi, arriviamo ad avere, compresi i nuovi quattro vigili, quaranta nuovi dipendenti nella pianta organica oltre a portare, dal primo dicembre, i lavoratori contrattualizzati del bacino ex lsu-lpu al tempo pieno. Segni, questi, della grande importanza che abbiamo dato al tema del lavoro nella nostra agenda politica. L’obiettivo era dare anche stavolta un futuro solido ai conti pubblici e così è stato”.

La parola sullo schema di bilancio di previsione ora passa al consiglio comunale e, dopo l’approvazione, entrerà in vigore e costituirà la base per la gestione finanziaria dell’ente nei prossimi anni.