Due gravi attentati in due giorni: stop all’emergenza!

L’Amministrazione comunale di Cassano all’Ionio esprime sincera solidarietà alla Presidente del Consiglio di Corigliano-Rossano Marinella Grillo, al Sindaco Flavio Stasi e a tutta la Comunità della città per il vile attentato della notte scorsa.

Solo ventiquattr’ore prima il giornalista cassanese Luigi Cristaldi, tra l’altro collaboratore della nostra area comunicazione, era stato vittima di un vile attentato incendiario ai danni di una delle autovetture di famiglia e di sua proprietà.

“Due casi che – ha commentato il sindaco Giovanni Papasso – rendono chiaramente l’idea dell’emergenza che si vive nella Sibaritide. Abbiamo piena fiducia nella magistratura e nelle forze dell’ordine ma è il momento che lo Stato intervenga con fermezza e batta un colpo perché c’è bisogno di un forte intervento contro il malaffare, che pensa di colpire chi vuole rimanendo impunito, per ridare sicurezza alla cittadinanza”.

Occhiuto: intimidazioni qualificano parassiti che le eseguono, solidarietà a Marinella Grillo

“Le minacce e le intimidazioni fanno schifo e qualificano i parassiti che le eseguono.

A ciascuno di noi il compito di idividuare e isolare coloro che vogliono vivere in una società inquinata da ricatti e prevaricazioni.

Vicinanza e solidarietà al presidente del Consiglio comunale di Corigliano-Rossano, Marinella Grillo”.