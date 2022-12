CASSANO ALLO IONIO: CITTÀ IN FESTA, ANNUNCIATO IL CAPODANNO IN PIAZZA CON CRISTIANO MALGIOGLIO E TANANAI

Il Comune di Cassano, in collaborazione con la pro loco “Sibari Magna Grecia”, annunciano il Capodanno in piazza.

Anche quest’anno sarà grande festa in Piazza Municipio per salutare la fine del 2022 e l’inizio del 2023.

Lo ha annunciato il sindaco Gianni Papasso che ha spiegato come, anche quest’anno, la festa avrà un tema. “Ritornano i sorrisi in piazza – ha spiegato il sindaco Papasso – con un obiettivo di ancora più forte: riconquistare maggiore serenità e, soprattutto, dire “no” alle violenze, alle ingiustizie e alle discriminazioni”.

Tananai e Malgioglio, due artisti che non hanno certo bisogno di presentazione, saranno sul palco insieme ad altre band e dj che allieteranno tutta la notte cassanese a partire dalle ore 12:15.

“Nelle prossime ore – ha concluso il sindaco Papasso – pubblicheremo tutto il programma dettagliato. Intanto con questa meravigliosa notizia mi piace augurare Buon Natale a tutti i cittadini della mia Cassano”.