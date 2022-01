Riceviamo e pubblichiamo ancora la seconda lettera dei legali della dott.ssa Roberta Bruzzone, sempre per “diritto di replica”

Le informazioni contenute nella lettera da voi pubblicata – di cui per altro non è neppure chiaro chi ne sia il firmatario (e verrà allegata alla nuova denuncia per tutte le opportune valutazioni del caso) sono assolutamente e documentalmente false, gravissime e gravemente diffamatorie e, oltre ad essere gravemente lesive della onorabilità professionale della mia assistita, sono false e strumentali per le seguenti ragioni, ampiamente documentabili: – La Dr.ssa Bruzzone non ha mai violato alcun segreto professionale dal momento che non ha mai rivelato a nessuno i

contenuti di quanto riferito ai famigliari di Sissy ma è stata costretta a difendersi da un attacco gravemente diffamatorio, pubblico e strumentale operato dal sig. Salvatore Trovato Mazza

in concorso con altri soggetti, tra cui il ben noto truffatore seriale Mirko Zeppellini, ossia il soggetto che documentalmente si nasconde dietro la sigla di Emme Team e che è stato smascherato dalle Iene nel giugno scorso con la collaborazione della Dr.ssa Bruzzone.

– La Dr.ssa Bruzzone si è limitata a chiarire, del tutto legittimamente visto il grave atto diffamatorio subito, che quanto riportato nella lettera aperta da parte del sig. Trovato Mazza fosse documentalmente falso e gravemente lesivo sotto il profilo dell’onorabilità professionale.

– La Dr.ssa Bruzzone è del tutto legittimata (come chiunque del resto) a condividere e commentare notizie di stampa che riguardano vicende di vario genere, ivi inclusi i casi Biondo e

Trovato Mazza, limitandosi a commentare quanto riportato negli articoli stessi in merito agli sviluppi di tali vicende – che in entrambi i casi sia stata reiterata per la terza volta la richiesta di

archiviazione per suicidio è un fatto documentale e noto perché divulgato da svariati organi di stampa.

– La Dr.ssa Bruzzone è del tutto legittimata a commentare, anche criticamente, le informazioni pubblicate in maniera a dir poco ossessiva dal fantomatico emme team (sigla dietro cui, come

detto, si nasconde un truffatore seriale ampiamente noto, che ha trascorso nelle carceri americane quasi due anni per via di un reato di truffa reiterata e riciclaggio di denaro, è stato sottoposto

a perizia psichiatrica risultando affetto da disturbo delirante, manie di persecuzione e megalomania – per tutte le opportune verifiche presso siti istituzionali americani in merito alla carriera

criminale di Mirko Zeppellini si segnalano i seguenti link:

– Mirko Zeppellini non è affatto un “CLIENTE” di Emme Team, come falsamente affermato nella gravissima lettera diffamatoria da voi pubblicata, ma è il creatore e principale fautore del fantomatico Emme Team e non compare mai con il suo volto proprio per far credere che non si tratti effettivamente di lui come invece hanno ampiamente dimostrato nei servizi de “Le iene” (che sono tutti regolarmente disponibili online per altro) – Sul punto il servizio delle Iene è stato straordinariamente chiaro ed efficace nel smascherare lo Zeppellini – il padre stesso di Zeppellini, incontrato dalla iene, ha riconosciuto nel volto raffigurato nella patente falsa del Nevada a nome di Henry Iovine il volto del figlio Mirko senza nessuna esitazione – per maggiori dettagli si veda https://www.iene.mediaset.it/video/dietro– scoop–americani–cronaca–nera–tv_1068183.shtml



– Nella lettera viene citato anche il caso di Giulia di Sabatino, ebbene proprio la madre di Giulia, la sig.ra Mery Koci, smentendo platealmente quanto affermato nella gravissima lettera diffamatoria da voi pubblicata, ha scritto alla Dr.ssa Bruzzone lo scorso 29 dicembre 2021 confermando tutta la sua

stima nei suoi confronti – ecco un passaggio della conversazione tra la sig.ra Koci e la Dr.ssa Bruzzone

– Per quanto riguarda il caso di Francesco Leggieri, vicenda di cui la Dr.ssa Bruzzone si è occupata m olti anni fa, riportiamo un articolo di stampa da cui emerge che proprio grazie allo scrivente

legale e al lavoro della Dr.ssa Bruzzone, riuscimmo a ottenere la riapertura del caso dopo la prima richiesta di archiviazione presentata dalla Procura (che Legg ieri sia morto per cause naturali non vi è mai stato dubbio, restava da chiarire se fosse solo al momento del malore mortale o meno).

– Dopo lo svolgimento degli accertamenti richiesti da parte nostra la Procura non ha avuto modo di dimostrare incontroverti bilmente la presenza di un altro soggetto e l’inchiesta è stata archiviata.

– La madre di Leggieri ha deciso di rivolgersi ad altri professionisti perché noi non ritenevamo ci fosse altro da fare. Si è trattato di uno scenario del tutto normale e privo di q ualsivoglia criticità,

diversamente da quanto falsamente riportato nella gravissima lettera diffamatoria da voi pubblicata – per tutte le verifiche del caso https://necrologie.iltirreno.gel ocal.it/news/15029



– Per tali ragioni, quanto riportato nella lettera da voi pubblicata è falso, gravemente diffamatorio e suscettibile di recare grave danno alla mia assistita.

– La Dr.ssa Bruzzone non ha mai detto di essere in possesso di tutte le fantomat iche consulenze di emme team Zeppellini, ma ha legittimamente criticato la loro totale insussistenza sulla scorta di quanto emerso e mostrato nel servizio delle iene in merito al caso di Tiziana Cantone

– Come già ampiamente chiarito, la Dr.ssa Bruzzone non è più consulente della famiglia Biondo da diversi anni e ha terminato il suo incarico nel 2015 con la consegna di una relazione tecnica che è stata depositata agli atti dell’indagine. Dopo di allora la Dr.ssa non ha più avuto alcun contatto di tipo profes sionale da parte della famiglia Biondo e non ha partecipato a nessuno degli ulteriori accertamenti (ivi compresa la terza autopsia che ha confermato il suicidio di Mario Biondo). Da ciò si desume ampiamente che non aveva alcun tipo di ulteriore incarico al meno dal 2016 in poi. – La revoca ricevuta dai Biondo in data 10 gennaio 2022 di un mandato ormai terminato da almeno 6 anni rappresenta l’ennesima condotta di matrice persecutoria che la Dr.ssa Bruzzone ha già ampiamente avuto modo di segnalare in denuncia

– Del resto, la Dr.ssa Bruzzone è già stata costretta a denunciare Santina Biondo nei mesi scorsi per varie tipologie di reato ragion per cui sostenere che fosse ancora la loro consulente non è solo

documentalmente falso ma a dir poco fantasioso

– Sostenere che la Dr.ssa Bruzzone sia sta ta esonerata dall’incarico è un’altra plateale falsità.



– Si ribadisce che la Dr.ssa Bruzzone ha rinunciato all’incarico nel caso di Sissy Trovato Mazza nel giugno del 2020, ossia un anno e mezzo prima che il caso venisse preso in carico dal fantomatico Emm e Team di Mirko Zeppellini



– La Dr.ssa Bruzzone non ha alcuna notizia di esposti a suo carico presso il suo ordine professionale né di denunce pendenti a suo carico se non quella presentata da Santina Biondo per cui ha già proceduto per calunnia



– La Dr.ssa Bruzzone ha documenti a disposizione che dimostrano che Zeppellini tentava di obbligare alcuni famigliari dei casi citati a denunciarla falsamente – famigliari che si sono sottratti a tale esecrabile condotta persecutoria per iscritto (informando la Dr.ss a Bruzzone).



– Alla Dr.ssa Bruzzone non risulta sia pendente alcuna causa tra Mirko Zeppellini e Mediaset per i servizi delle iene né è tenuta a sapere di vicende e contenziosi che non la riguardano

– La Dr.ssa Bruzzone è in possesso di moltissimo materiale che documenta la veridicità di quanto sin qui espresso e lo ha già messo a disposizione della Procura della Repubblica di Roma (e non solo).



– Quante alle accuse di revenge porn da parte della sig.ra Francesca Bugamelli (nei cui confronti la Dr.ssa Bruzzone ha proceduto per i reati di atti persecutori e diffamazione aggravata) è bene precisare che sono decisamente farneticati e del tutto prive del benchè minimo fondamento.



– La Dr.ssa Bruzzone non ha mai divulgato assolutamente foto intime della Bugamelli, per altro ampiamente disponibili, sia liberamente che a pagamento, su siti porno hard (che son o stati indicati in denuncia).



– Per altro giova qui ricordare come sia la stessa Francesca Bugamelli all’interno del suo profilo instagram pubblico, ad invitare i suoi “clienti” a sfruttare l’abbonamento al suo profilo sul sito OnlyFans per “vedere le sue zinne” e aiutarla a “vendere”



– la stessa ammette nel medesimo post di novembre 2021 di aver utilizzato questo genere di attività a scopo di lucro per “mettere il piatto a tavola e pagare le bollette”. Tale circostanza dimostra ampiamente che anche sul pu nto le accuse mosse alla Dr.ssa Bruzzone sono a dir poco false e del tutto prive del benchè minimo fondamento.



– Ci si consenta un’ultima considerazione: fingersi vittima di un reato così grave, suscettibile di recare danni devastanti a chi lo subisce davvero, al solo scopo di diffamare e perseguitare la Dr.ssa Bruzzone ci sembra l’esatta misura della gravità della s ituazione in atto.

Tale iniziativa diffamatoria si inserisce in un disegno persecutorio più ampio, organizzato e gestito principalmente da Mirko Zeppellini (in concorso con altri soggetti), ed è stata posta in essere ora proprio perchè il caso di Sissy Trovato è stato preso in carico dal fantomatico Emme Team, sigla dietro cui si nasconde, come detto, il pericoloso truffatore seriale Mirko Zeppellini, smascherato nel giugno scorso dal programma Le Iene con la collaborazione proprio della Dr.ssa Bruzzone .



