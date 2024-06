Caso Salis, Chiodo – Vescio (Pd),”inaccettabili parole Feltri su Salis”

“Le parole di Vittorio Feltri che apostrofano la neo parlamentare Europea Ilaria Salis “vestita come una cameriera di Catanzaro” non sono accettabili.

Denotano, infatti, un pensiero politico e culturale classista e discriminatorio nei confronti delle donne, delle lavoratrici del settore ristorazione e del sud, in particolare della Città di Catanzaro.

Ci dispiace che il direttore, forse ormai inadatto a ricoprire questo ruolo, abbia pensato di “offendere” la Salis utilizzando concetti che pensavamo essere ormai da tempo superati e che non possono e non devono avere cittadinanza

Ribadiamo con forza che la città di Catanzaro, le donne, le lavoratrici, il sud rappresentano un volano per lo sviluppo e la crescita del nostro paese e che ogni persona, uomo o donna che sia, esprime valore ed importanza in sé, a prescindere dal sesso, dalla professione svolta e dalla provenienza”.



Mariachiara Chiodo- Segreteria Regionale PD Calabria con delega alle pari opportunità

Lidia Vescio- Portavoce Democratiche Catanzaro