“Lo sosteniamo sin dall’inizio, la sanità è la nostra priorità e su questa linea stiamo continuando a muoverci. Così come avevo sottolineato qualche settimana fa in occasione dell’approvazione dei progetti definitivi, è nostra intenzione procedere nel più breve tempo possibile con l’inizio dei lavori delle case e gli ospedali della comunità e stiamo rispettando gli impegni assunti. Siamo convinti di partire entro il 2024.”.

Il Consigliere Mattiani ricorda quanto sia esteso il piano regionale degli interventi che riguarderanno

la sanità territoriale:

“Soltanto per rimanere alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, presto vedranno il via i lavori della casa della comunità di Antonimina, Bagnara Calabra, Bovalino, Caulonia, Cinquefrondi, Gioiosa Ionica, Monasterace,

Montebello Ionico, Palmi, Reggio Calabria (2), Roghudi, Rosarno, Sant’Alessio in Aspromonte, Sant’Eufemia

D’Aspromonte, Taurianova, Villa San Giovanni. La stessa cosa vale per gli Ospedali della Comunità di Oppido

Mamertina, Gerace, Bova Marina e Cittanova. Ho l’orgoglio di ricordare non soltanto la recente costituzione delle

Aggregazioni Funzionali Territoriali, ma anche l’intervento volto al recupero delle liste d’attesa espletate nelle diverse strutture ospedaliere e poliambulatoriali anche nelle giornate di sabato e domenica.”.

Continua così il Consigliere Regionale Mattiani a margine della presentazione dei progetti esecutivi

ai sindaci interessati da parte del Direttore Generale dell’Asp di Reggio Calabria Dott.ssa Lucia Di

Furia: “Un altro obiettivo è stato raggiunto, i progetti esecutivi che rappresentano il preludio all’inizio dei lavori. Ciò che stiamo facendo insieme al nostro Presidente Roberto Occhiuto e alla Dott.ssa Di Furia Direttore Generale dell’Asp di Reggio Calabria non ha eguali nella storia della nostra Regione. Infatti, non soltanto l’Asp di Reggio Calabria sta venendo fuori dalle sabbie mobili nella quale era impantanata, ma si sta procedendo attuando un’attività di coinvolgimento territoriale senza precedenti. Ad esempio, si sta conducendo una importante campagna comunicativa degli obiettivi che via via stiamo raggiungendo. L’esempio più recente attiene anche lo stato degli iter riguardanti le strutture sanitarie territoriali che presto sorgeranno e, nello specifico, alla presentazione ai sindaci dei progetti definitivi ed esecutivi delle case e degli ospedali della comunità.”.

Poi sul progetto di riforma della sanità portato avanti dalla Regione Calabria:

“Crediamo fermamente nel processo di riforma della sanità territoriale sul quale stiamo investendo notevoli risorse

umane ed economiche, rispettando tutti gli obiettivi previsti e fissati. Sembrerà strano, ma in Calabria con il nostro Governo si parla di programmi, obiettivi e di risultati. Con questo approccio, stiamo dimostrando che anche la sanità in Calabria può essere cambiata e per far questo abbiamo intrapreso una rivoluzione, nella quale stiamo credendo e alla quale stiamo dedicando grande attenzione. Come detto, una rivoluzione partita da una importante

programmazione e dalla scelta di risorse umane che stanno dimostrando tutto il loro valore. Una instancabile attività portata avanti da tutti i tecnici coinvolti ad ogni livello. E se oggi siamo alle soglie dell’inizio dei lavori per la realizzazione delle case della comunità e degli ospedali della comunità previsti dal piano operativo regionale degli investimenti è dovuto proprio a tutte queste componenti, che stanno funzionando come non mai.”