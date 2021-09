Questa mattina in Aspromonte la tappa finale della Carovana dei Parchi partita il 14 settembre, promossa dalla Regione Calabria d’intesa con i Parchi per coinvolgere rappresentanti istituzionali, cittadini, membri delle associazioni di cicloturisti che operano sul territorio.

L’evento, organizzato nell’ambito della settimana europea della mobilità, ha percorso le tappe della nuova Ciclovia dei Parchi della Calabria che offre agli appassionati delle due ruote, 545 km di autentica scoperta e nuove esperienze di mobilità sostenibile.

L’ultimo percorso, tra natura e paesaggio, ha preso il via da Gambarie fino a Reggio Calabria. I ciclisti e gli appassionati che hanno percorso sulle due ruote i 31 chilometri finali, sono stati accolti alla partenza, presso la sede dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, dal presidente Leo Autelitano, dal dirigente del settore Parchi della Regione Calabria Giovanni Aramini, dal funzionario delegato dell’Ente Sabrina Scalera e dal responsabile del progetto Silvia Lottero.

“Questa iniziativa inserita nella settimana europea della mobilità sostenibile, -ha spiegato il presidente Autelitano- mette al centro la Ciclovia dei Parchi, grande infrastruttura realizzata su intuizione della Regione con il contributo fondamentale degli Enti Parco. Su questo innovativo percorso, che attraversa le aree protette calabresi, caratterizzandosi per una bellezza autentica di paesaggi, boschi, borghi e beni culturali, c’è una particolare attenzione sia dagli appassionati di cicloturismo italiani, sia dai mass media di settore. I parchi insieme alla Regione Calabria faranno un grande lavoro per la promozione della Ciclovia, perché attorno ad essa è possibile organizzare e programmare un asse attrezzato per un turismo sostenibile dedicato agli amanti della natura” ha concluso Autelitano.

Il dirigente del settore parchi della Regione, Giovanni Aramini ha spiegato che “nella settimana della mobilità sostenibile, dalla nostra Regione parte una testimonianza orientata alla promozione del turismo sostenibile e lento. La carovana partita il 14 settembre scorso ha percorso l’infrastruttura verde realizzata dallo sforzo congiunto dei parchi e coordinato dalla Regione Calabria, un percorso che ci consente di rendere fruibili i paesaggi meravigliosi, i borghi, gli aspetti naturalistici e di biodiversità. La ciclovia dei parchi vuole dare voce ai territori interni, promuoverli e farli conoscere. Voglio ricordare – ha concluso Aramini – che grazie alla Ciclovia dei Parchi, la Calabria ha meritato l’oscar del cicloturismo 2021, riconoscimento nazionale ed europeo”.

Il prossimo 22 settembre a Milano, la ciclovia dei Parchi sarà pubblicizzata nel corso di un evento dedicato alla stampa di settore.