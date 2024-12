Carolei, il Comune, passa a tempo pieno tutti lavoratori part time

Carolei, il Comune, nell’ambito della riorganizzazione della dotazione organica, passa a tempo pieno tutti lavoratori part time.

I rappresentanti delle federazioni sindacali CSA , CGIL e la RSU aziendale del Comune di Carolei esprimono grande soddisfazione e plauso per la risoluzione delle problematiche relative al personale ex lsu/lpu ed alla dotazione organica dell’Ente.

A partire da gennaio del prossimo anno i dipendenti ex lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità attualmente con contratto a tempo parziale di 26 ore settimanali vedranno trasformato il contratto di lavoro a tempo pieno per 36 ore lavorative settimanali, inoltre è stata ufficializzata la programmazione relativa al personale del Comune che prevede, in tempi rapidi, la riqualificazione di tre unità lavorative già in forza all’Ente, mediante progressioni verticali ordinarie e in deroga nonché nuove assunzioni di personale tra i quali il tecnico, un agente di polizia locale e un ragioniere.

L’annuncio è stato dato alle parti sindacali e ai lavoratori dalla giunta comunale guidata dal sindaco Francesco Iannucci, lo stesso sindaco, unitamente al vice sindaco Paolo Filice e agli assessori, nell’illustrare le decisioni assunte ha evidenziato quanto queste rispondano alla necessità di implementare i servizi offerti alla comunità caroleana che l’attuale ridotto numero di lavoratori riesce a garantire con notevole difficoltà. Ha ancora sottolineato i risultati raggiunti con la collaborazione e partecipazione dei dipendenti e del segretario comunale dott. Ceccherini, tutti chiamati a rinnovato impegno lavorativo anche in considerazione della sostituzione, con altre meglio performanti, di tutte le procedure operative dei servizi comunali.

Le parti sindacali nel prendere atto della lungimiranza del progetto dell’amministrazione Iannucci hanno evidenziato che, a loro memoria, non si rinviene nel passato, una proposta simile diretta a potenziare la struttura dei dipendenti ed i servizi alla cittadinanza. Anche i lavoratori hanno espresso il loro compiacimento rinnovando la disponibilità per l’amministrazione e la comunità tutta.

Si è successivamente tenuta la seduta della delegazione trattante per la stipula del contratto decentrato integrativo che prevede e remunera le attività aggiuntive e la performance dei dipendenti, con una articolata completa e rinnovata regolamentazione, che ha conseguito l’accordo unanime e la sottoscrizione delle parti, inoltre è stato previsto quale nuova istituzione il servizio di pronta reperibilità per gli uffici dello stato civile e tecnico manutentivo.

Le rappresentanze sindacali sottolineano il clima disteso e collaborativo che intrattengono con l’amministrazione comunale di Carolei e che, già dallo scorso anno, ha consentito di operare in sinergia nella direzione dell’obiettivo raggiunto.