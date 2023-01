Sul caro carburanti, dopo che il Governo ha deciso di eliminare il taglio sulle accise, sta montando una polemica che vede i gestori di carburante oggetto di ingiustificati attacchi.

Sembra quasi si cerchi un capro espiatorio screditando una categoria che è invece vittima incolpevole di questi aumenti che subisce, non avendo alcuna voce in capitolo sulla determinazione dei prezzi finali che vengono decisi dalle compagnie petrolifere.

È bene chiarire una volta per tutte che i gestori guadagnano un fisso di pochi centesimi al litro sempre uguale al di là del prezzo di vendita.

Per tale motivo la categoria è penalizzata dagli aumenti di prezzo non una ma due volte.

La prima perché a fronte di un rincaro dei carburanti i litri venduti diminuiscono e di conseguenza anche i fatturati.

La seconda perché, ad esempio, su 50 euro erogati mentre diminuisce il guadagno perché i litri sono di meno, rimangono gli stessi costi per i pagamenti con la moneta elettronica erodendo così il margine ai minimi termini.

Tutto questo senza calcolare le bollette alle stelle che hanno innalzato le spese di gestione a livelli insostenibili.

Tanto premesso Faib Calabria nel rinnovare la disponibilità a svolgere incontri utili ad illustrare le

problematiche di settore chiede di convocare il tavolo di filiera per trovare le giuste soluzioni alle criticità qui esposte e ridare slancio ad un settore strategico per lo sviluppo del Paese.

Coordinamento Regionale Calabria FAIB