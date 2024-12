“Il diritto alla mobilità è fondamentale e va garantito a tutti, specialmente in un periodo delicato e significativo come quello delle festività natalizie. I prezzi dei biglietti dei mezzi di trasporto verso la Calabria, con aumenti fino al 300% per come denunciato dall’Osservatorio nazionale Federconsumatori, rappresentano un ostacolo insormontabile per tanti cittadini fuorisede che vogliono tornare a casa per le feste”.

A sostenerlo, tramite una nota stampa, è il gruppo del Pd in Consiglio regionale. “Di fronte a questa emergenza sociale e al silenzio inaccettabile della Giunta regionale, il nostro gruppo è pronto a chiedere con forza che con la legge di bilancio calendarizzata in Consiglio per venerdì 20 dicembre, si trovino risorse adeguate a fronteggiare l’emergenza. Servono misure immediate a sostegno dei viaggiatori e dei cittadini fuorisede, al fine di permettere loro di rientrare in Calabria senza dover affrontare spese insostenibili”.

Il gruppo del Pd sottolinea inoltre l’impegno costante del partito per migliorare e potenziare il sistema dei trasporti regionali che proseguirà senza sosta anche nel prossimo anno. “La situazione che si è venuta a creare dimostra ancora una volta l’urgenza di investimenti strutturali e di una programmazione seria sul fronte della mobilità. I cittadini calabresi, sia residenti che fuorisede, meritano un sistema di trasporto efficiente, accessibile e in grado di rispondere alle loro esigenze. Non solo – concludono i consiglieri dem – la rete infrastrutturale del Sud è già oggi carente e inadeguata, ma si aggiunge ora la beffa dei costi alle stelle, che rischia di isolare ulteriormente la Calabria. Altro che Rai e Capodanno in piazza”.