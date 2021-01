Caro Approdo Calabria.. Ho letto poco fa il vostro articolo sul carissimo Dott. Amodeo Vincenzo e l’ospedale di Polistena.

Sono una delle poche voci che elogia il nostro ospedale.

Mi sono ritrovata la 11 gennaio 2021 anche io per un day hospital, per un piccolo intervento in cardiologia, ed è proprio vero come dice la ragazza, reparto pulitissimo il Dott. Amoreo di una gentilezza unica, come anche il capo sala Girolamo e tutti gli infermieri della sala operatoria.

Un personale splendido.

Vorrei spendere una parole in più anche per il reparto di rianimazione, personale umile unico ed eccellente.

Esperienza vissuta nel 2018 per nun ricovero in rianimazione.

Spendo questo piccole parole per elogiare e far tacere qualche voce dove si denigra l’unico ospedale che fortunatamente abbiamo.

Deborah