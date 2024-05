L’Amministrazione Comunale presenterà infatti il suo romanzo dal titolo “Un paese felice” edito da Mondadori. Carmine Abate è nato a Carfizzi, un paese arbëresh della Calabria.

I suoi libri, vincitori di prestigiosi premi, sono tradotti in numerosi Paesi. Con “La collina del vento” (2012) ha vinto il 50° Premio Campiello.

“Un Paese felice parla” della storia d’amore di due giovani Lorenzo e Lina, la donna di Eranova che si oppone alla costruzione del Quinto Centro Siderurgico.

Carmine Abate nel suo romanzo dipinge il quadro del tempo, di un’Italia pronta a cedere alle lusinghe del benessere, timorosamente fatalista, in balìa delle emergenze politiche e sociali. Un paese felice è anche una storia di speranza. Perché protagonisti sono giovani conquistati dalla forza dell’utopia, che lottano contro i potenti e non rinunciano a portare il loro impegno nel flusso indifferente della Storia. Attorno a loro, un coro di voci possenti e vive che incrociano la storia di un secolo, catturano la nostra coscienza e rendono attualissima e universale la vicenda di Eranova.

A moderare il dibattito sarà l’assessore alla cultura Maria Catena Napoli.

Interverranno oltre al Sindaco Michele Tripodi, il referente di Libera Don Pino Demasi, ed Enzo Infantino attivista pacifista. La presentazione è prevista per le ore 17.30 al Salone delle Feste del palazzo municipale. A seguire si terrà il “Recital Pianistico” della pianista Anna Lucia Trimboli.