L’imprenditore Carmelo Sposato è stato operato dal dott. Laganà per la ricostruzione dei tendini, dopo aver tentato il suicido nella primissima mattinata di oggi dopo aver ricevuto il mandato di arresto per il procedimento Terramara – Closed. Sposato era stato condannato in primo grado a 15 anni di carcere per associazione a delinquere di stampo mafioso. Gli avvocati Antonello Romeo e Guido Contestabile hanno richiesto la revisione sulla misura cautelare al tribunale del riesame di Reggio Calabria. Con molta probabilità la discussione sarà il 29 dicembre o il 5 gennaio 2022. Sposato era sottoposto a misura di prevenzione dal tribunale di Palmi è stava continuando nella sua attività di imprenditore, dove aveva aperto, diversi cantieri in provincia di Reggio Calabria e nel catanzarese. Un atteggiamento lavorativo con impegni presi sul piano economico che non faceva presagire a nessuna fuga dello Sposato. L’avvocato Romeo sentito telefonicamente dalla redazione di Approdo Calabria ha rimarcato la collaborazione nella misura di prevenzione del suo cliente, con il rispetto delle regole rigide, intento solo alla sua attività lavorativa per il mantenimento della sua famiglia.