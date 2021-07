Il palmese Carmelo Fiorino vince su tutti aggiudicandosi il Primo premio del II concorso letterario internazionale “ Athena Ars” sezione in vernacolo. La poesia di Fiorino giunge sul podio posizionandosi al primo posto per la sezione in vernacolo. Titolo dell’opera:“Quandu ti manca a mamma”. A sbaragliare tutti i concorrenti della rassegna II° concorso artistico letterario “Athena Ars”, così chiamato in onore della dea greca della sapienza e delle arti, tenutosi lo scorso 9 luglio 2021. Manifestazione indetta e promossa da ‘Atlantide Centro Studi Nazionale per le Arti e la Letteratura’ assieme a “la Voce degli Italiani” testata online, e dal gruppo ‘Apri il cuore alla Poesia”. Fiorino artista a tutto tondo è un poeta che potremmo definire impressionista, le sue liriche nascono da fatti, persone e luoghi della sua amata Palmi, la città dove vive. Carmelo Fiorino è anche fondatore della pagina Facebook “ Palmi città dei tramonti”, dove vengono pubblicati dei bellissimi scorci al tramonto sulla meravigliosa costa viola di Palmi. Nel 2015 inizia la carriera artistica segnata dai primi traguardi. A Genova, Fiorino riceve un Diploma e Premio speciale alla IV edizione “Apri il cuore alla poesia” nel 2019; nel 2020 a Rocca Imperiale finalista al Federiciano, con la poesia “ n’angulu i Paravisu”, quinto classificato a Firenze nel 2020 alla VI edizione “ Un cuore una voce”, menzione speciale sempre nel 2020 presso la 17ma edizione onde Mediterranee di Tropea 2020. Questa dedica alla mamma Fiorino la definisce così :《 nasce da una storia reale ricamata sul rapporto tra me e mia madre. Credo che sia molto simile a tante altre storie vere dove il segno indelebile di una madre abbia inciso ricordi indelebili all’interno di ogni figlio. Dedico questo premio a tutte le mamme ancora vicine ai propri figli ed a tutti coloro che ne hanno un ricordo indelebile nel proprio cuore》.