“Impegno civico, battaglie di civiltà a favore dell’ambiente e della salute, una diversa e nuova concezione di fare politica. Tutto questo riscontro nella lista del movimento “Le Lampare”, che è scesa in campo per le amministrative a Cariati, portando una ventata di novità nella campagna elettorale appena iniziata.

Non posso che mettermi al fianco degli 11 componenti della lista e del candidato a sindaco Mimmo Formaro. Le nostre storie si sono intrecciate in diverse occasioni, da ultimo per la riapertura dell’ospedale cittadino che ha segnato una vittoria fondamentale per il territorio del basso Jonio cosentino.

Il mio pensiero va anche alla città delle Otto torri e ai suoi cittadini: ora hanno la possibilità di votare per un’alternativa vera rispetto al passato, persone che hanno dimostrato sul campo da che parte stare e quali sono le priorità che vogliono salvaguardare e raggiungere.

Alla lista de “Le Lampare” giunga il mio in bocca al lupo. Il Movimento 5 Stelle non farà mancare il suo sostegno”.