L’impossibilità di poter estinguere un incendio da parte delle squadre operative dei Vigili del Fuoco, fenomeno che specialmente con l’innalzamento delle temperature, non risparmia i nostri territori, è l’altra faccia della medaglia dell’emergenza idrica che sta interessando anche il nostro territorio. Per scongiurare questo, come altri rischi legati alla salute pubblica, è necessaria la collaborazione di tutti.

È quanto sottolinea il Sindaco Filomena Greco rinnovando l’appello alla cittadinanza a seguire scrupolosamente tutte le indicazioni contenute nell’ordinanza sindacale ed evidenziate, da ultimo, anche nella comunicazione pervenuta dal Prefetto di Cosenza a tutti i comuni: evitare sprechi e limitare il consumo di acqua all’esclusivo uso consentito.

È fatto divieto assoluto di utilizzare l’acqua della condotta idrica comunale, per annaffiare orti, giardini, terreni; lavare cortili e piazzali, veicoli a motore; riempire piscine, fontane ornamentali e simili. È fatto divieto di innestare pompe e manichette nelle fontanelle pubbliche che impediscano il libero prelievo di acqua, per riempire serbatoi, botti o cisterne.

Prosegue l’attività di monitoraggio sull’intero territorio comunale da parte dell’ufficio tecnico, coadiuvato dagli agenti della Polizia Municipale. Per l’uso improprio dell’acqua sono previste sanzioni.

OSPEDALE, RASSICURAZIONI OPPORTUNE RISPETTO AD ATTESE TERRITORIO

Ospedale di Cariati, esprimiamo soddisfazione per le opportune e quanto mai gradite rassicurazioni del Governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, sull’impegno di riaprire l’ospedale di Cariati. Da parte dell’Amministrazione Comunale, il Presidente e la Giunta Regionale troveranno pieno sostegno per il raggiungimento di questo obiettivo.

È quanto dichiara il Sindaco Filomena Greco ringraziando con l’assessore alla sanità Rosaria Bianco e l’intero Esecutivo, il Presidente e Commissario della Sanità calabrese per aver voluto ribadire l’impegno preso sul futuro del presidio ospedaliero.

Dopo tutti questi anni – aggiunge il Primo Cittadino – la preoccupazione della comunità e del territorio che si è sempre battuta per rivendicare il diritto alla salute, è più comprensibile e giustificabile. Ma siamo fiduciosi sul fatto che la Giunta Regionale stia lavorando bene e stia andando nella giusta direzione per garantire ai cittadini di questo territorio servizi assistenziali di qualità, mettendo fine a tutti questi anni di disagi e viaggi della speranza.

Ci auguriamo – conclude la Greco – che il Vittorio Cosentino venga dotato presto di tutte le strumentazioni e risorse umane e professionali utili al funzionamento di tutti quei reparti che sono stati e devono tornare ad essere punto di riferimento e fiore all’occhiello della sanità locale.