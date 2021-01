«L’arrivo di tre nuovi Oss in pianta stabile ha permesso di riattivare nello stabilimento ospedaliero di Cariati 10 posti di Rsa. A riguardo ho dato un contributo doveroso al gruppo delle Lampare, che sta spendendosi senza sosta per la riapertura dell’ospedale cittadino, che rimane l’obiettivo comune da raggiungere». Lo afferma, in una nota, il deputato M5S Francesco Sapia, che alla Camera siede in commissione Sanità. «A seguito dell’interlocuzione che avevamo avviato insieme a un pezzo della società civile locale, la commissaria dell’Asp di Cosenza, Cinzia Bettelini, ha provveduto – spiega il parlamentare – a reclutare a tempo indeterminato questo personale, tramite scorrimento delle graduatorie. Si tratta di un fatto positivo, che dà alla comunità di Cariati la possibilità di assistere meglio i propri anziani, senza doverli spostare altrove». «Però – conclude Sapia – dobbiamo continuare, uniti, nella nostra lotta per la riapertura effettiva dell’ospedale civile di Cariati. A riguardo, con l’esperto di sanità Tullio Laino avevamo già trasmesso apposita proposta alla struttura commissariale, con l’appoggio della sindaca Filomena Greco e delle parti politiche. Il mio impegno in questo senso proseguirà con la massima vicinanza all’intera comunità cariatese, senza presunzione e senza la volontà di piantare bandierine politiche rispetto alla battaglia in argomento, che sarà efficace se ci manterremo compatti e decisi».