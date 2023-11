Si rafforza la cardiologia di Polistena un nuovo macchinario di ultima generazione per salvare vite umane. Polistena si conferma nel 2023 una delle strutture sanitarie che ha fatto una performance straordinaria, oggi il reparto diretto dal primario Amodeo è al secondo posto per numero di prestazione nel servizio della Cardiostimolazione. Un successo programmato con serietà dal dott. Amodeo per ridare slancio ad un reparto che qualche manager sanitario voleva affossare



ECCO LA DELIBERA

Il Direttore Provveditorato Economato e Gestione Logistica

Premesso che

– L’art. 4, comma 2 del D.Lgs 165/01 sancisce che i Dirigenti delle P.A. assumono le decisioni per

l’organizzazione degli Uffici e le misure per la gestione del rapporto di lavoro con la capacità ed i

poteri del privato datore di lavoro;

– Che tali prerogative sono richiamate nei provvedimenti di delega delle funzioni de quibus

opportunamente adottati ai predetti fini dall’amministrazione pro-tempore dell’Azienda, in ultimo la

disposizione n° 239 del 20 dicembre 2012;

– Che con delibera n. 576/2023 del Commissario Straordinario di questa Azienda è stato conferito al

Dr. Gianfranco Ielo l’incarico della Direzione S.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica

e con decorrenza 16-03-2023 è stato sottoscritto il contratto di lavoro;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti

amministrativi”;

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della

Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

VISTO l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria

2000) e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma

495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali

e periferiche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni

stipulate da Consip S.p.A.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione

dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in

materia di contratti pubblici;

CONSIDERATO in particolare l’art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede che,

prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di

selezione degli operatori economici e delle o

O in particolare l’art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede che, in

caso di affidamento diretto, l’atto di cui al comma 1 individua l’oggetto,

l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di

carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economicofinanziaria

e tecnico-professionale.

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 62, comma 1, “tutte le stazioni appaltanti, fermi

restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione

previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,

possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e

servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e

all’affidamento di lavori d’importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché

attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a

disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza,

correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14

marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in

materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO l’art. 50, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36,

«Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della legge 21 giugno

2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», il quale

prevede che le stazioni appaltanti provvedano all’affidamento diretto dei

contratti di “servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00

(centoquarantamila/00) euro, anche senza la consultazione di più operatori

economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate

esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche

individuati tra gli iscritti agli elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante” ;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l’appalto non è ulteriormente

suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei

tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del

principio del risultato di cui all’art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli

affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all’esclusione

automatica delle offerte anomale;

PRECISATO che in tema di imposta di bollo, si rende applicabile quanto disposto all’allegato

I.4 del d.lgs. 36/2023;

VERIFICATO che l’affidamento di che trattasi è di importo superiore ad € 5.000, per cui questa

Azienda è tenuta a procedere mediante ricorso a Consip-Mepa e/o a soggetti

aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e

similari, ecc., ai sensi dell’art,1 comma 450 della Legge n.296/2006;

PRECISATO che in conformità a quanto disposto dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023,

con riferimento all’affidamento in parola non vengono richieste le garanzie

provvisorie di cui all’articolo 106;

RITENUTO con riferimento a quanto disposto dall’art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si

ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione delle prestazioni

in parola, in relazione al presupposto miglioramento del prezzo ed alla remota

possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale

possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;

DATO ATTO che, nell’ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A. non risultano

attive iniziative aventi ad oggetto interventi comparabili con quelli da affidare

con la presente procedura;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 9203 del 28/08/2023 – Registro dei decreti dei

Dirigenti della Regione Calabria -. reg. dipartimento tutela della Salute n. 629

recante all’oggetto: “POR Calabria FESR FSE 2014/2020 asse I – azione 6.1

-Investimenti necessari a rafforzare la capacità del complesso dei servizi

sanitari di rispondere alla crisi provocata dall’emergenza epidemiologica.

Procedura selettiva emergenza COVID – 19 DGR 328/2020 Presa d’atto esito

valutazione della commissione, approvazione graduatoria. Impegno di spesa”;

VISTA la Convenzione stipulata in data 28/06/2023 tra la Regione Calabria,

Dipartimento della salute, servizi sociali e socio sanitari e questa ASP, rep.

16800 del 29/6/223, per la realizzazione dell’operazione denominata “Interventi

necessari a rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari di

rispondere alla crisi provocata dall’emergenza epidemiologica”;

VISTO l’importo ammesso a finanziamento, le voci di costo presenti nella scheda

fabbisogni/interventi;

VISTO il provvedimento ID: 2011/2023 del 14/07/2023 del Direttore S.C. Gestione

economiche e finanziarie, dott. Diego Vitrioli, recante all’oggetto: “Presa d’atto

Decreto dirigenziale n. 9203 del 28/6/2023 “POR Calabria FESR FSE

2014/2020 asse I – azione 6.1 – procedura selettiva emergenza COVID – 19

DGR 328/2020 Presa d’atto esito valutazione della commissione, approvazione

graduatoria. Impegno di spesa. Autorizzazione a contrarre;

VISTA la Deliberazione del Direttore generale n.726 del 14/07/2023, con cui questa

U.O.C. è stata autorizzata a contrarre e a procedere alle acquisizioni entro le

stringenti tempistiche assegnate dal Dipartimento Tutela della Salute e Servizi

Sociali e Socio-Sanitari” delle suddette tecnologie attraverso le piattaforme

telematiche di approvvigionamento sino all’occorrenza del finanziamento

assegnato, avvalendosi a tal fine del supporto della U.O.S. Ingegneria Clinica;

VISTO il piano del fabbisogno redatto dall’ U.O.S. Ingegneria clinica in funzione delle

esigenze delle strutture territoriali e la destinazione delle attrezzature alle

UU.OO., secondo quanto indicato nella predetta presa d’atto 2011/2023 con cui

il Direttore generale autorizza a contrarre questa S.C. entro le stringenti

tempistiche assegnate dal Dipartimento della Salute e dei Servizi sociali e Socio

– sanitari, avvalendosi eventualmente a tal fine del supporto della U.O.S.

Ingegneria clinica;

VISTA inoltre, la richiesta inviata a questa U.O.C., al Commissario Straordinario e al

Direttore Sanitario protempore di questa azienda, da parte del direttore UOC

Cardiologia – UTIC e cardiostimolazione P.O. di Polistena di acquisto di un

nuovo arco a C di ultima generazione , prot. ASP n. 6699 del 06/02/202023;

VISTA la comunicazione del 15/11/2023 del direttore U.O.C. Cardiologia/Utic e

Cardiostimolazione P.O. Polistena, dott. Vincenzo Amodeo recante all’oggetto:

Caratteristiche tecniche del nuovo amplificatore di brillanza “ Arco a C ”da

destinare alla predetta UOC;

RILEVATA pertanto la necessità di acquistare sollecitamente la fornitura che si intende

acquisire/ nel rispetto del cronoprogramma previsto per la realizzazione

dell’azione nell’ambito del POR Calabria in oggetto indicato;

l’indagine conoscitiva di mercato espletata attraverso la consultazione di

cataloghi elettronici MePA, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,

tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,

proporzionalità e pubblicità, tenuto conto anche della diversa dislocazione

territoriale delle imprese a cui l’Amministrazione è tenuta nell’espletamento

della presente procedura;

CONSIDERATO che la predetta indagine conoscitiva, espletata dall’U.O.C. Ingegneria clinica

tramite consultazione di cataloghi elettronici sul MePA per l’intera fornitura che

si intende acquisire con le adeguate caratteristiche tecniche, ha consentito di

individuare l’operatore economico GENERAL MEDICAL MERATE S.P.A. con

sede legale in SERIATE alla via VIA PARTIGIANI N. 25 (P.Iva 00225500164)

comm_italia@pec.gmmspa.com per la fornitura in oggetto;

VALUTATA nella motivazione della scelta dell’operatore economico, la rispondenza di

quanto offerto all’interesse pubblico che questa stazione appaltante deve

soddisfare, la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione,

nonchè il rispetto del principio di rotazione con riferimento all’operatore

prescelto;

PRESO ATTO che l’operatore economico oggetto della trattativa è attivo nelle aree

merceologiche in cui ricadono i prodotti di interesse per la fornitura;

TENUTO CONTO che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato

precedentemente invitato (risultando non affidatario) nel precedente affidamento

per tale tipologia di fornitura;

VALUTATO Che il prezzo esposto dal fornitore sul Mercato elettronico, già congruo e

conveniente rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante, sia

ulteriormente migliorabile in funzione delle quantità previste dalla fornitura;

DATO ATTO che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 3, del D.L.

95/2012, sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta

disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture

comparabili con quelli oggetto di affidamento;

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, in virtù del quale l’Istituto è tenuto

ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);

VISTA la Trattativa diretta n° 3852571 del 16 /11/2023 ;

VISTO l’offerta pervenuta n. 990164 del 17/11/2023;

VISTO l’art. 17 comma 9 del D.lgs. 36/2023 che autorizza la pubblica amministrazione

a dare esecuzione al contratto in urgenza annoverando tra le cause di urgenza

anche quelle in cui in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione

dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è

destinata a soddisfare, ivi compresa la possibile perdita di finanziamenti

dell’Unione europea;

RITENUTO pertanto di poter dare esecuzione al contratto in virtù della documentazione

pervenuta e nelle more dell’esito delle risposte alle ulteriori verifiche;

PRESO ATTO della deroga concessa alla presentazione della garanzia definitiva in virtù del

miglioramento ottenuto sul prezzo posto a base d’asta, con riferimento a quanto

disposto dall’art. 53, comma 4, del D.lgs. 36/2023;

DATO ATTO che, ai fini dell’osservazione antimafia di cui agli artt. 91 e 100 del D.Lgv.

159/2011, è stata introdotta l’istanza telematica prot. N.

PR_BGUTG_Ingresso_0113604_20231120, senza poterne attendere l’esito, né la costituzione del silenzio-assenso, per l’urgenza di provvedere

all’approvvigionamento onde scongiurare la perdita del finanziamento

assegnato, che, per l’effetto, resta sottoposto alla condizione risolutiva di diritto

di cui all’art. 92, 3° c., D.Lgv. 159/2011;

ACCERTATO avendo per accertato, in conseguenza dell’abilitazione ottenuta sul MePA, il

possesso dei requisiti generali di capacità a contrarre con la P.A. e dei requisiti

speciali di qualificazione all’esecuzione della fornitura di che trattasi,

confermato per dichiarazione sotto responsabilità resa dal relativo legale

rappresentante in sede di trattative stante l’inesistenza a carico dello stesso

operatore di annotazioni pregiudizievoli nel casellario degli operatori economici

tenuto dall’ANAC;

VERIFICATA la regolarità della posizione verso gli obblighi previdenziali, assistenziali ed

assicurativi, il prescritto DURC prot. INAIL_40992382 con scadenza

25/02/2024

CUP : G49I23000430006

CIG: A02D131630

Attestata la regolarità dell’atto nella forma e nella sostanza

DETERMINA

Art. 1 premessa

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2 oggetto della procedura

Si delibera l’affidamento diretto, a seguito di indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso

consultazione di cataloghi elettronici e successiva Trattativa Diretta n. 3843324 , ai sensi dell’art.

50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, alla ditta GENERAL MEDICAL MERATE

S.P.A. con sede legale in SERIATE alla via VIA PARTIGIANI N. 25 (P.Iva 00225500164)

comm_italia@pec.gmmspa.com per la fornitura di:

Unità radiologica mobile con arco a C e detettore flat panel

Produttore GENERAL MEDICAL MERATE S.P.A.

Modello Symbol FP XL “Configurazione S – Surgical”

Arco a C mobile a pannello medio:

Software opzionale: Tecniche di esposizione di tipo: DSA (digital substraction

angiography) e road mapping 2D:

Art. 3 Importo della procedura

L’importo della spesa al netto del ribasso offerto sul prezzo di listino MEPA del fornitore è

determinato in: € 99.900,00 (IVA esclusa) corrispondenti a € 121.878,00 Iva al 22 % inclusa.

La spesa sarà imputata al Conto 101020401 “Attrezzature sanitarie” dello stato patrimoniale

aziendale, attingendo a quanto finanziato dal “POR Calabria FESR FSE 2014/2020 asse I – azione

6.1 -Investimenti necessari a rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari di rispondere

alla crisi provocata dall’emergenza epidemiologica”, di cui alla Deliberazione del Direttore generale

n.726 del 14/07/2023, già incassato con Reversale n. 213 del 29/09/2023.

Art. 4 Consegna, fatturazione e liquidazione

U.O.C. Cardiologia/Utic e Cardiostimolazione P.O. Polistena, direttore dott. Vincenzo Amodeo