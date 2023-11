Abbiamo sentito al telefono il primario della cardiologia di Polistena ad interim primario a Locri, Amodeo ci ha confermato la volontà di fare cento passi indietro ritornando a dirigere la cardiologia di Locri, a condizioni di poter gestire il reparto secondo la sua filosofia. Il primario al telefono con il direttore Longo, continua: ” i reparti vengono fatti dal primario. Non ci possono essere nicchie di potere basate sul nulla. La nostra missione è salvare vite umane, dobbiamo avere cardiologi preparati per assistere i pazienti”. Ci sono troppi cassandre alla rovescia che accusano il direttore generale dell’Asp di non aver fatto il dovuto per rilanciare Locri, conoscevano da tempo il disastro provocato dalle precedenti amministrazioni, però parlano soltanto adesso, per caricare sulle spalle della attuale dirigenza strategica le colpe di quanti li hanno preceduti che sono i veri responsabili del disastro. Amodeo è disposto ad riassumere l’incarico per rispetto dell’utenza, ( centralità dell’ammalato), dei medici che vogliono offrire tutta la loro professionalità ed all’attuale dirigenza che ha dimostrato grande capacità gestionale , pur in presenza di un coacervo di strutture malfunzionanti e di teste malpensanti. Conclude il primario Amodeo Se oggi la cardiologia di Polistena è diventata una eccellenza in Calabria lo si deve nel aver fatto una selezione terribile ed una formazione adeguata tra i medici. GUARDA IL VIDEOEDITORIALE