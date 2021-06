La variante Indiana, nelle sue forme delta e delta plus, ha un tasso di

contagiosità fino al 60% maggiore rispetto alla variante alfa o

cosiddetta variante inglese che in atto è la forma predominante in

Italia. Ad oggi sono stati riscontrati focolai isolati di variante

indiana rappresentando solo il 16% dei casi, ma si stima che già

all’inizio del prossimo autunno la variante delta possa diventare la

forma principale prendendo il sopravvento sulle altre forme di sars cov 2.

L’alta contagiosità, la sintomatologia che sembra simulare un forte

raffreddore senza far perdere la percezione olfattiva, la rendono

sicuramente molto temibile.Finora a Reggio Calabria sono stati

evidenziati solo alcuni casi di variante inglese e per fortuna nessuno

di variante delta. In questi ultimi giorni il padiglione covid del GOM

si è praticamente svuotato ed in Terapia Intensiva vi sono solo due

pazienti covid ricoverati. Dobbiamo sfruttare questo momento di

allentamento per attrezzarci ad affrontare ancora meglio una eventuale

nuova ondata autunnale.

Inghilterra ed Israele sono stati i paesi che hanno affrontato meglio,

con una campagna vaccinale massiccia, la seconda ondata pandemica e

sembrava avessero sconfitto il virus, ma nelle ultime settimane il

numero dei contagi è rapidamente risalito fino a 15000 nuovi casi al

giorno. E’stato, quindi, evidenziato che una sola dose di vaccino non

protegge in modo adeguato dalle varianti in atto circolanti e che è

necessario completare il ciclo vaccinale per ottenere una buona

protezione o quanto meno attenuare di molto la sintomatologia così da

non rendere necessaria l’ospedalizzazione. In Calabria al 25 giugno il

numero dei vaccinati con doppia dose sono solo di 467.321 per cui è

indispensabile continuare con una rapida ed efficace campagna vaccinale.

Il tasso di contagiosità in Calabria è stato relativamente basso

rispetto a quello di molte altre regioni, tuttavia se ci fosse stata

una sanità meglio strutturata ed efficace avrebbero potuto trovare

maggiori e migliori risposte terapeutiche tutti quei pazienti affetti da

patologie non covid correlate, basti pensare ai pazienti affetti da

patologie oncologiche , cardiovascolari o croniche che hanno avuto

enormi difficoltà di accesso alle cure in quanto gli ospedali Hub

calabresi, utilizzando le poche risorse sia finanziarie che di personale

sanitario, sono stati impegnati nella emergenza pandemica.Insistere

fortemente sulla campagna vaccinale, sull’uso delle mascherine almeno al

chiuso, mantenere le regole del distanziamento fisico, individuare

rapidamente i pazienti fragili che possono evolvere verso

l’ospedalizzazione e trattarli precocemente con gli anticorpi

monoclonali, implementare i laboratori per il sequenziamento del genoma

virale per identificare rapidamente le varianti e tracciare i contatti.

Qualche mese fa il Procuratore di Catanzaro dr Gratteri diceva che se la

sanità calabrese funzionasse molti ospedali del nord dovrebbero

chiudere. Dobbiamo pertanto difendere e pretendere il nostro diritto ad

una sanità che funzioni bene, alla Calabria serve una gestione

competente della sanità pubblica, un potenziamento degli organici ed

investimenti adeguati che tengano conto delle esigenze territoriali,

garantendo tutte le prestazioni tempo dipendenti e per le quali il

paziente non può scegliere dove andare a curarsi ed inoltre migliorare

l’offerta sanitaria nel suo complesso garantendo qualità ed efficacia

nei percorsi organizzativi di cura in modo da essere attrattivi per

determinare una drastica riduzione della migrazione sanitaria. Lo ha

dichiarato Massimo Caracciolo Primario della terapia intensiva

postoperatoria degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria.

(Fonte Klaus Davi)