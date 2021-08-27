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TAURIANOVA (RC), FRIDAY 27 AUGUST 2021

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      Carabinieri rinvengono cuccioli di cane abbandonati Nel comune di Joppolo

      Carabinieri rinvengono cuccioli di cane abbandonati Nel comune di Joppolo

      NEI GIORNI SCORSI, MILITARI DELLA STAZIONE CARABINIERI FORESTALE DI SPILINGA, DURANTE LO SVOLGIMENTO DI UN SERVIZIO DI PERLUSTRAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO EFFETTUATO IN LOCALITA’ MONTE PORO, AGRO DEL COMUNE DI JOPPOLO, VENIVANO ALLERTATI DA ALCUNI CICLISTI CIRCA LA PRESENZA DI ALCUNI CANI ABBANDONATI A CIGLIO STRADA. I MILITARI, PORTATISI IMMEDIATAMENTE SUL PUNTO INDICATO, CONSTATAVANO EFFETTIVAMENTE LA PRESENZA DI TRE CUCCIOLI DI RAZZA METICCIA, IN EVIDENTE STATO DI ABBANDONO, DENUTRITI E BISOGNOSI DI CURE. ALLA VISTA DEI MILITARI, I CUCCIOLI NON RIPIEGAVANO, ANZI, SI MOSTRAVANO INCLINI ALLA PRESENZA ANTROPICA, RICERCANDO NELL’AUSILIO L’UNICA SPERANZA DI SALVEZZA. DOPO IL PRIMO INTERVENTO RISTORATORE, I MILITARI ALLERTAVANO LA POLIZIA MUNICIPALE DEL LUOGO CHE, CONTESTUALMENTE, AVVIAVA LE PROCEDURE DELL’AFFIDAMENTO IN CUSTODIA PRESSO IL CANILE CONVENZIONATO PER LE CURE E L’ASSISTENZA NECESSARIE.
      ABBANDONARE UN CANE NON E’ SOLO UN ATTO MORALMENTE RIPLOREVOLE, MA, SOPRATTUTTO LUNGO LE VIE DI COMUNICAZIONE, PUO’ RAPPRESENTARE UN SERIO PERICOLO PER LA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI, CON CONSEGUENZE IMPREVEDIBILI.
      A TAL FINE, E’ OPPORTUNO EVIDENZIARE CHE, LA LEGGE, PREVEDE PRECISE CONSEGUENZE DI NATURA PENALE PER CHIUNQUE ABBANDONA ANIMALI O NON SE NE PRENDE CURA.

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