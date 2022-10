Il Sindaco di Crotone Ing. Vincenzo “Enzo” VOCE ha proclamato il lutto cittadino in occasione dei funerali del Colonnello CC Gabriele MAMBOR, Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri e figlio del Commendatore Gen. B. Giancarlo MAMBOR Vice Presidente Vicario dell’ANC (Associazione Nazionale Carabinieri).

I funerali avranno luogo mercoledì 26 alle ore 15:00 presso la Chiesa di Santa Rita, sita in Via Matteotti, 28 a Crotone. La camera ardente sarà allestita presso la suddetta Chiesa martedì 25 dalle ore 9:00 alle 19:00.

Una scomparsa che ha profondamente colpito tutta la comunità cittadina come ha evidenziato il Sindaco di Crotone nel doveroso e sentito provvedimento che intende rappresentare la vicinanza di tutta la comunità cittadina alla famiglia e all’Arma dei Carabinieri e rendere omaggio ad uomo delle Istituzioni, capace di distinguersi per l’alto senso del dovere, per il dialogo istituzionale, oltre che per la profonda sensibilità ed umanità e per la vicinanza ai cittadini come nella tradizione dell’Arma dei Carabinieri.