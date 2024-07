È stata una mattinata insolita oggi, all’insegna della legalità, quella vissuta dai giovani frequentatori, bambini dagli 8 ai 13 anni, del campo scuola organizzato dalla Protezione Civile di Cortale dal titolo “Anche io sono la protezione civile”. Legalità perché le porte del campo, sapientemente allestito dalla protezione civile, negli ampi spazi adiacenti all’oratorio parrocchiale, si sono aperte ed hanno accolto i Carabinieri della Compagnia di Girifalco, del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia, degli artificieri del Comando Provinciale di Catanzaro e dei Carabinieri Forestali del capoluogo. E così i ragazzi hanno potuto assistere ad una lezione sulla legalità all’aperto ammirando il volo dei droni dell’Arma, le attrezzature tecniche degli artificieri e dulcis in fundo hanno fatto conoscenza con il cane carabiniere “Edo” che si è intrattenuto con loro dopo una dimostrazione di obbedienza. Il tutto contorniato da interventi, domande e curiosità dei giovani discenti. La mattinata si concludeva con i saluti ed i ringraziamenti di rito, non prima di, con la mano destra sul cuore, intonare tutti insieme l’inno nazionale, “Il canto degli Italiani”. l’Arma dei Carabinieri ha da tempo intrapreso un percorso volto alla divulgazione della cultura della legalità mediante incontri nelle scuole di ogni ordine e grado e nei centri di aggregazione, convinta fermamente della bontà del progetto. Quello di oggi è soltanto il primo appuntamento di una serie di incontri, in collaborazione con la protezione civile, che si svolgeranno sul territorio della provincia di Catanzaro. Appuntamento quindi a Decollatura (CZ) il 30 luglio prossimo e a Curinga (CZ) il 24 agosto. In mezzo anche tante altre iniziative simili svolte nell’ambito dei centri estivi delle parrocchie del territorio come a Girifalco (CZ) e Caraffa di Catanzaro.