La Calabria è ultima per somministrazione dei vaccini, è inaccettabile come, allo stesso modo, è inaccettabile il caos generato in queste ore. Dosi non sufficienti, anziani costretti a tornare a casa. Bisogna fare luce su quanto accaduto e per questo presenterò un’interrogazione parlamentare al Ministro della Salute. È un momento delicato, la sfida dei vaccini deve essere affrontata senza commettere errori.