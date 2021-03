Esprimo la mia più affettuosa vicinanza agli amici amministratori del Comune di Bianco, il Sindaco Aldo Canturi ed il ViceSindaco Pasquale Ceratti, quest’ultimo tra l’altro espressione del mio stesso Partito e da poco eletto Consigliere Metropolitano.

Sdegnato dal vile gesto di offese che li ha visti bersaglio di ignoti, li incoraggio a non desistere dal loro delicato ruolo pubblico, consapevole al contempo di quanto sia complicato svolgerlo.

Essere amministratori in Calabria sappiamo tutti quanto sia difficile. Chi sceglie di farlo ne è cosciente, ma lo fa perché sposa una missione, un progetto, una visione, che non vanno certo abbandonati a causa di qualche malintenzionato.

Conosco entrambi, soprattutto Pasquale, persona straordinariamente umile e ligia, e so per certo che non sarà un episodio del genere a scalfirli. Anzi, sono sicuro che questo li indurrà a dare ancora di più per la loro Comunità.

Il mio ulteriore rammarico sta nel registrare l’ennesimo episodio simile; se ne registrano troppi. Agli amministratori locali di tutto il Sud serve maggiore sostegno da parte del Governo, devono sentirsi al sicuro, essere certi di avere “le spalle coperte” dallo Stato centrale. Altrimenti sarà sempre più complicato svolgere nel miglior modo dei modi il loro compito.