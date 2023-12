In tempi quasi da record, è tutto pronto per la firma del protocollo d’intesa che metterà ufficialmente nero su bianco l’apertura a Reggio Calabria della SNA, Scuola Nazionale dell’Amministrazione. Nemmeno un mese dopo la conferenza stampa di annuncio della notizia, arriva il nero su bianco.

Detto, fatto, dunque.

Ministero della P.A., Regione Calabria e Università Mediterranea, apporranno contemporaneamente la firma sul documento proprio questa settimana, il 15 dicembre per l’esattezza, giorno in cui verrà anche scoperta la targa della sede territoriale dell’alta formazione dei dipendenti pubblici, Palazzo Zani.

A farlo saranno il Presidente della SNA, Paola Severino, il Rettore dell’Università Mediterranea, Giuseppe Zimbalatti, il Vicepresidente della Regione Calabria, Giusi Princi, il Presidente Roberto Occhiuto, il Vice Capogruppo di Forza Italia alla Camera, Francesco Cannizzaro ed il Ministro Paolo Zangrillo, che tornerà a Reggio Calabria appositamente per l’occasione.

Subito dopo la cerimonia, si terrà una conferenza stampa per svelare ulteriori dettagli riguardo l’importante iniziativa.