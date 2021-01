Compatto e fedele alla propria identità, il CentroDestra ha stravinto la sfida elettorale al Consiglio Metropolitano attestandosi prima Lista della competizione, stravincendo anche in Provincia. E Forza Italia si conferma ancora una volta traino di tutta la Coalizione, ottenendo 3 dei 5 seggi conquistati.

Questi dati non sono altro che la concreta testimonianza del lavoro collettivo che c’è stato alla base per raggiungere l’ottimo risultato. È stata premiata la sinergia tra Consiglieri comunali reggini e Consiglieri regionali. Al di là del fondamentale gioco di squadra, basilare è stata la selezione dei candidati: abbiamo presentato persone di qualità, sono stati scelti profili di esperienza, già Amministratori di piccoli Comuni con alle spalle una solida conoscenza nella gestione della cosa pubblica.

Con i 3 seggi conquistati siamo riusciti a coprire ognuna delle 3 macro-zone (area dello Stretto, Piana e Locride), assicurando la giusta copertura territoriale ad ogni parte della Provincia, come ci eravamo prefissati. Pertanto, congratulazioni agli eletti nella Nostra schiera: Giuseppe Zampogna, Domenico Romeo e Pasquale Ceratti, persone splendide, amici e ottimi professionisti. Un sincero augurio di buon lavoro anche agli altri due esponenti del CentroDestra Antonino Minicuci e Rudi Lizzi.

Soddisfatti dei risultati ottenuti, restiamo pur tuttavia trepidanti di tornare presto alle urne. Nel frattempo, faremo un’opposizione ferma e decisa ma al contempo costruttiva, come è nostra consuetudine. Reggio Calabria ha necessità di dare contenuti alla Città Metropolitana e, considerato l’esito di queste elezioni, ciò non sarà possibile senza tenere in grande considerazione il peso specifico di Forza Italia e di tutta la Coalizione.